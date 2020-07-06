 

Мишустин выделил на выплаты соцработникам еще 3,6 млрд рублей

06.07.2020, 8:53, Новости дня

Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина выделило еще 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам, информирует пресс-служба кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Порядка 3,6 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска», – информирует пресс-служба кабмина.

Напомним, специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда Правительства 3,6 млрд рублей. Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.



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