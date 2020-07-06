Ученый установил возникновение коронавируса задолго до вспышки в Китае

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06.07.2020, 8:48, Новости дня

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон считает, что COVID-19 долгое время находился в спящем состоянии. То есть появился он задолго до вспышки в китайском Ухане, сообщили СМИ.

По версии ученого, вирус «спал» в разных странах мира. Том Джефферсон проанализировал поступающую из разных точек планеты информацию и напомнил: в Барселоне следы коронавируса относят к марту 2019 года. Тогда штамм нашли в сточных водах, а в Турине и Милане положительные образцы найдены в декабре 2019 года. То есть, это произошло раньше вспышки в Китае. 

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде», – передает телеканал «Царьград» слова ученого.

По всей видимости, коронавирус разбудили некие особенные условия окружающей среды. В качестве примера странных заражений, доказывающих теорию ученого, приведены случаи на круизном лайнере, который следовал из Южной Георгии до Буэнос-Айреса. Первый случай был зафиксирован на восьмой день путешествия, когда пассажиры пересекли море Уэдделла, пишет The Daily Telegraph.

Он сравнил пандемию коронавируса с пандемией испанки в 1918-1920 годах. По его словам, объяснение заключается в том, что возбудители упомянутых болезней «ниоткуда не приходят и никуда не уходят».

С «испанкой», напоминает ученый, была похожая ситуация. Поскольку 30% населения Западного Самоа просто не контактировали с внешним миром, но все равно заразились и погибли. Автор исследования настаивает, что нам нужно понять, что именно активирует вирус. Наконец, ученый предположил, что вирус может передаваться не только по воздуху, а именно через сточные воды. 

Напомним, в воскресенье ВОЗ сообщила, что количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек.



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