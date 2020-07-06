 

Украинский пограничник спас женщину, которая едва не утонула в море

06.07.2020, 6:06, Новости дня

Сегодня военнослужащий пограничного отряда оперативного реагирования “Дозор” во время утренней зарядки спас женщину, которая едва не утонула. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

“Боец тренировался у моря, а после физических упражнений решил поплавать. Уже в воде пограничник обратил внимание на женщину, которая слишком далеко заплыла от берега. Боец заметил, как ее накрыла волна и женщина начала исчезать под водой. Спецназовец мгновенно бросился на помощь. Добравшись к берегу, он заметил, что пострадавшая была без сознания и не дышала. Подсознательно он начал выполнять все так, как учили на тренинге. После сердечно-легочной реанимации женщина пришла в сознание. Жизнь спасена”, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам пограничника, постоянные тренинги и совершенствования своих навыков дают возможность, не задумываясь, выполнять необходимые для спасения человека действия, сообщили в ГПСУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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