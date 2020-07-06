 

Владивосток и Сочи связало прямое авиасообщение

06.07.2020, 5:30, Новости дня

Авиакомпания «Россия» в понедельник начала выполнять прямые рейсы из Владивостока в Сочи. Загрузка первого на маршруте борта составила 100%, сообщила пресс-служба компании.

«Первый рейс из Владивостока в Сочи состоялся 6 июля. Вылеты в Сочи выполняются два раза в неделю по понедельникам и четвергам. В Симферополь программа стартует 11 июля, вылеты по субботам. Прямые рейсы с Дальнего Востока будут выполняться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing-747-400 с салонами эконом и бизнес-класса», – приводит сообщение пресс-службы компании ТАСС.

Согласно онлайн-табло аэропорта Владивостока, самолет вылетел в 10.36 (3.36 мск).

Генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский отметил, что в летнем сезоне планируется перевезти около 25 тыс. пассажиров и выполнить более 45 рейсов из Владивостока к Черному морю.

Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», планирует выполнять авиарейсы в Сочи из Владивостока, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга. Также авиакомпания будет доставлять пассажиров в крупнейший город Черноморского побережья из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Тюмени и Уфы.

Напомним, 15 июня президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы призвал развивать внутренний туризм.

Ранее замглавы кабмина Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании намерены открыть более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето.



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