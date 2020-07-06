Патрульный корабль «Павел Державин» вышел на испытания

06.07.2020, 5:08, Новости дня

Третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» приступил к активной фазе испытаний, сообщил главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

«Сегодня в активной фазе находятся испытания третьего из серии патрульного корабля проекта 22160 «Павел Державин», построенного на производственных мощностях АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», – приводит слова Евменова ТАСС.

По словам адмирала, развернутое серийное строительство патрульных кораблей проекта 22160 и оснащение ими надводной составляющей Черноморского флота позволит сформировать новые эффективные подходы к операциям по эскортированию и конвоированию судов.

Напомним, патрульные корабли проекта 22160 прозвали «кораблями-роботами».

Ранее «Зеленодольский завод имени Горького» передал ВМФ два корабля проекта 22160 – «Василий Быков» (20 декабря 2018 года) и «Дмитрий Рогачев» (11 июня 2019 года).

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, они также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать конвои, выполнять антипиратские задачи. В качестве штатного вооружения патрульные корабли этого проекта оснащены 76,2-миллиметровой артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. На кораблях также предусмотрена возможность установки модульного контейнерного вооружения и оснащения, в том числе крылатых ракет «Калибр»или ПКР «Уран».