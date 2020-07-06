Эйдман о заявлении Бородая: Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии

06.07.2020, 5:00, Новости дня

Заявление бывшего “премьер-министра ДНР” Александра Бородая о том, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России, неслучайно. Таким образом Кремль пытается прозондировать реакцию Украины и мирового сообщества на подобную перспективу, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

“Заявление Бородая о том, что “в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации (де-факто они уже являются частью РФ), а станут таковой и де-юре”, – не просто очередной вброс. Бородай – человек системный, без указания путинской администрации пальцем не пошевелит. Российские власти сделали после “плебисцита” хорошую мину при плохой игре, но очень недовольны его реальными результатами, свидетельствующими о быстром падении их популярности. Путинские поправки не поддержало большинство избирателей. Пришлось вбросить беспрецедентное число фальшивых голосов, чтобы натянуть нужный итог. Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии, чтобы поднять очередную волну урапатриотической истерии”, – написал Эйдман на своей странице в Facebook.

По его мнению, таким образом Кремль пытается поднять свой упавший рейтинг.

“Заявление Бородая – зондаж возможной украинской и мировой реакции на эту перспективу. Российские власти одновременно запугивают [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы заставить его де-факто признать марионеточное руководство пророссийских анклавов (а иначе “просто аннексируем Донбасс”), и проверяют на прочность позиции своих западных партнеров. Если Запад не предпримет какие-то серьезные контрмеры, в Кремле решат, что добро получено. Тогда от вымогательства можно будет переходить к новому витку агрессии, спешно переварить уже фактически проглоченный Донбасс. Рейтинг не ждет”, – считает политолог.

Дело в рейтингеЗаявление Бородая о том, что «в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто… Posted by Игорь Эйдман on Pühapäev, 5. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.