Фигурант дела Шеремета Антоненко: Считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране

06.07.2020, 5:00, Новости дня

Подозрения и аресты по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – политическая акция, не имеющая отношения к расследованию преступления. Такое мнение один из подозреваемых – музыкант Андрей Антоненко высказал, отвечая на вопросы издания “Тиждень.ua”.

“Я считаю себя политзаключенным и военнопленным в собственной стране. Это не дело об убийстве журналиста. Это дело о сохранении должности министра МВД. То есть прямая и бесспорная политика”, – заявил он.

Антоненко считает, что глава МВД Арсен Аваков каким-то образом сумел убедить экс-генпрокурора Руслана Рябошапку подписать подозрения, хотя тот был против, а затем Рябошапку и президента Владимира Зеленского “силой затянули” на “позорный брифинг” 12 декабря 2019 года.

“Например, есть дело национального гвардейца Виталия Маркива. Его осудили [в Италии] по сфальсифицированному делу и обвинили в убийстве журналиста (вот такое совпадение). И Аваков на всю страну заявляет, что дело сфабриковали российские приспешники, а поэтому они с президентом делают все возможное для освобождения Маркива. И это правильно, потому что невинного человека надо освободить, – отметил музыкант. – Но в то же время Аваков фабрикует и фальсифицирует дело об убийстве Шеремета и применяет те же российские методы. То есть в Италии они борются за справедливость, а в Украине занимаются таким же, как в Италии, беспределом”.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков сообщил на брифинге о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

21 мая стало известно, что текст подозрения изменили. В новой редакции говорится, что Кузьменко только заложила взрывчатку вместе с Антоненко, но не приводила ее в действие.

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.