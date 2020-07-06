Госдеп оценил опасность обстрелов «зеленой зоны» Багдада

06.07.2020, 3:48, Новости дня

Ракетные обстрелы «зеленой зоны» Багдада, где расположены правительственные здания Ирака и иностранные диппредставительства, представляют опасность не только для Соединенных Штатов, сообщил представитель Госдепартамента.

«Нам известно о сообщениях о том, что ракета упала в международной зоне. Иракские службы безопасности ведут расследование. Угроза ракетных обстрелов представляет опасность не только для нас, но и для правительства Ирака, расположенных по соседству дипломатических миссий, жителей бывшей международной зоны и прилегающих районов», – приводит слова представителя Госдепартамента США ТАСС.

В свою очередь представители сил безопасности Ирака выступили с опровержением информации о ракетном обстреле территории международного аэропорта иракской столицы.

«Несколько СМИ сообщили о падении ракеты [запущенной из ЗРК типа] «Катюша» возле терминала международного аэропорта Багдада. Мы полностью опровергаем эту новость, Багдадское оперативное командование не докладывало о каких-либо пусках ракет до 00.50. Мы призываем СМИ быть более точными и брать информацию у пресс-службы силовых структур», – говорится в заявлении пресс-службы силовых структур Ирака.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о ракетном обстреле аэропорта Багдада. По сведениям источников телеканала, удар был нанесен по той части аэропорта, где расквартированы американские военнослужащие, однако боеприпас не взорвался. Днем ранее ракетному обстрелу подверглась территория посольства США в Ираке.

Напомним, в конце июня иракские силы безопасности совершили рейд на базу поддерживаемой Ираном вооруженной группировки «Катаиб Хезболла» в южной части Багдада, где задержали по меньшей мере 14 боевиков. Целью операции было предотвращение планируемой ракетной атаки на «зеленую зону» Багдада. За несколько дней до этого район посольства США в Багдаде подвергся очередному ракетному обстрелу.

Еще одна ракетная атака произошла 11 июня. На следующий день Вашингтон и Багдад договорились о сокращении контингента США в Ираке.

В конце января, после очередного обстрела «зеленой зоны» Багдада, в МИД РФ заметили, что Вашингтон и Багдад должны сами решить вопрос вывода американских войск.

Напомним, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.