Настоящая мягкая сила России

06.07.2020, 2:50, Новости дня

Подсчитана аудитория телетрансляции "Алых парусов" — центрального праздника выпускников российских школ, который в этом году из-за эпидемии коронавируса изменил формат и стал виртуальным. Итак, суммарная доля телезрителей четырех федеральных каналов составила 22,7% — более 16 миллионов россиян. Это сопоставимо, если не больше обычно рекордной аудитории чемпионатов мира по футболу. И действительно, зрелище было завораживающим.

Надо сказать, организатор и спонсор шоу банк "Россия" шел на большой риск, ведь обычно главную энергетику праздника определяют полтора миллиона зрителей на набережных Невы, которые поют, танцуют, качают в такт фонариками, а сейчас, когда все действо из соображений эпидемиологической безопасности было перенесено в акваторию Финского залива, было непонятно, получится ли магия. Получилась!

И еще это был огромный технический вызов, ведь обычно шоу снимают более полусотни стационарных телекамер. А где их ставить в открытом море? На этот раз вся картинка снималась со множества квадрокоптеров.

И оказалось, что лишить такого праздника Россию невозможно. Да и невозможно лишить всю планету такого праздника — лучшего на Земле, в прошлом году подтвержденного специальным призом престижнейшего конкурса Best Event Awards World.

Фрагменты трансляции "Алых парусов" шли на канале Euronews, передавались по китайскому телевидению, а также распространялись по глобальной сети видеообмена Associated Press (APTN). Вот уж настоящая мягкая сила России.

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"Вести недели"