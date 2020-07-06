 

Начался усеченный из-за COVID-19 чемпионат мира “Формула-1”

06.07.2020, 2:48, Новости дня

5 июля стартовал чемпионат мира в классе “Формула 1”, проведение которого оказалось под угрозой из-за пандемии COVID-19.

Первый этап, Гран-при Австрии, выиграл финский гонщик Валттери Боттас (Mercedes), сообщает официальный сайт соревнований.

Следом финишировал его товарищ по команде, действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, однако судьи наказали его пятисекундным штрафом за контакт с машиной Александра Албона из Red Bull Racing Honda. Таким образом, Хэмилтон откатился на четвертую позицию.

Места на подиуме вместе с Боттасом заняли Шарль Леклер (Монако, Ferrari) и Ландо Норрис (Великобритания, McLaren).

Изначально в 2020 году планировалось провести 22 этапа “Формулы 1”. Однако семь из них были отменены, еще четыре – отложены после вспышки коронавируса.

Сейчас утверждены даты восьми этапов, говорится на сайте чемпионата. Следующий также состоится в Австрии 10–12 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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