В США продают очень редкий трехдверный Mercedes-Benz G500
06.07.2020, 2:05, Новости дня
В США появилось предложение о продаже редкого внедорожника Mercedes-Benz G500, который имеет трехдверное исполнение кузова.
Сообщается, что нынешний владелец указал, что пробег автомобиля составляет 222 тысячи километров. Однако текущее исполнение внедорожника Mercedes-Benz G500 существенно отличается от первоначального вида. В частности, автомобиль имеет более заряженный вид, выраженный в применении отдельных компонентов от Brabus. Доработка коснулась колесных дисков, бамперов, выхлопной системы и головной оптики.
Что касается технических характеристик автомобиля, то здесь используется 5-литровый турбированный мотор с мощностью 300 л.с. Остальные параметры продаваемого внедорожника пока неизвестны.
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