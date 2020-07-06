В США продают очень редкий трехдверный Mercedes-Benz G500

06.07.2020, 2:05, Новости дня

В США появилось предложение о продаже редкого внедорожника Mercedes-Benz G500, который имеет трехдверное исполнение кузова.

Сообщается, что нынешний владелец указал, что пробег автомобиля составляет 222 тысячи километров. Однако текущее исполнение внедорожника Mercedes-Benz G500 существенно отличается от первоначального вида. В частности, автомобиль имеет более заряженный вид, выраженный в применении отдельных компонентов от Brabus. Доработка коснулась колесных дисков, бамперов, выхлопной системы и головной оптики.

Что касается технических характеристик автомобиля, то здесь используется 5-литровый турбированный мотор с мощностью 300 л.с. Остальные параметры продаваемого внедорожника пока неизвестны.