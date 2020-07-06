Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

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06.07.2020, 1:48, Новости дня

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью изданию «Красная звезда» назвал сроки передачи Военно-морского флоту первого серийного фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов».

«В настоящее время второй фрегат этого проекта «Адмирал Касатонов» завершает испытания и в июле будет принят в состав ВМФ», – приводит слова адмирала ТАСС.

По его словам, флот делает ставку на фрегаты этого проекта как на основные надводные корабли океанской зоны. Кроме того, в перспективе они будут совершенствоваться. «Корабли этого проекта подтверждают заложенные в них проектантом и изготовителем тактико-технические характеристики. Проект 22350, имеющий большой модернизационный запас, получит дальнейшее развитие касательно ряда корабельных систем, вооружения», – отметил главком.

Напомним, 6 июня фрегат «Адмирал Касатонов» завершил госиспытания и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге для ревизии. 27 июня головной корабль проекта 22350 фрегат «Адмирал Горшков» вышел в море для испытания «Цирконов».

22 мая в Санкт-Петербурге спустили на воду третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».



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