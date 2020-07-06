Крупное ДТП в Турции: 1 погибший, 17 пострадавших

06.07.2020, 1:45, Новости дня

На севере Турции пассажирский автобус попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента погиб один человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в минувшее воскресенье вечером, сообщает РИА Новости. У автобуса, следовавшего в сторону Анкары с 19-ю пассажирами, лопнуло колесо, и он врезался в бетонный барьер, установленный на шоссе на время проведения ремонтных работ.

На место происшествия прибыли многочисленные кареты скорой помощи и полиция. В результате аварии на трассе образовалась многокилометровая пробка в обе стороны, которая рассосалась после устранения последствий ДТП.