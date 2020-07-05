На парламентских выборах в Сербии победила правящая партия

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05.07.2020, 23:30, Новости дня

На прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65 процента победила правящая Сербская прогрессивная партия (СПП).

В соответствии с окончательными результатами выборов народных депутатов Народной скупщины, обнародованными Центризбирком Сербии, избирательный список "Александар Вучич — за наших детей" набрал 60,65 процента голосов и получил 188 мест в парламенте, избирательный список "Ивица Дачич — "Социалистическая партия Сербии", Единая Сербия — Драган Маркович Палма" — 10,38 процента и 32 мандата, избирательный список "Александар Шапич — Победа для Сербии" — 3,83 процента и 11 мандатов, сообщает ТАСС.

Остальные принявшие участие в выборах 18 партий и политических движений не смогли преодолеть проходной барьер в 3 процента, однако по закону о национальных меньшинствах в парламент Сербии прошли представители венгерской партии "Союз воеводинских венгров", которые получат девять депутатских кресел, объединенный избирательный список македонских партий, представляющих македонскую диаспору Сербии – четыре места, албанская партия "Албанская демократическая инициатива" – три места, и Партия демократического действия Санджака Сулеймана Углянина – три места. Кроме того, в депутатами Народной скупщины стали четыре представителя малых народностей Сербии.



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