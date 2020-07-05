В Москве за сутки умерли 22 пациента с коронавирусом

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05.07.2020, 23:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 22 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 22 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3975 человек.

Днем ранее в Москве умерли 24 пациентов с коронавирусом.

Напомним, в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал маловероятной масштабную вторую волну коронавируса в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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