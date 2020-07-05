Бывшая помощница Обамы призвала Байдена выбрать кандидата в вице-президенты США

05.07.2020, 22:48, Новости дня

Бывший постоянный представитель США при ООН, экс-помощница Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс сообщила в эфире телеканала NBC, что Джозеф Байден может назвать ее своим претендентом на пост вице-президента Соединенных Штатов.

«Джо Байдену нужно принять решение о том, кто будет его напарником в гонке», – приводит слова Райс ТАСС.

При этом экс-помощница Обамы по нацбезопасности напомнила, что у нее есть опыт участия «во многих президентских предвыборных кампаниях».

«Я сделаю все возможное, чтобы помочь Джо Байдену победить на выборах и добиться успеха на посту президента [США], неважно, буду ли я его напарницей в гонке или тем, кто стучится в двери (в рамках проведения агитационных мероприятий перед выборами). Мне все равно», – сообщила Райс.

Экс-помощница Обамы по нацбезопасности в эфире NBC подвергла критике администрацию действующего президента США Дональда Трампа. Она также выступила с утверждением, что РФ является враждебным для США государством.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором могут назвать кандидата в президенты Соединенных Штатов, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Напомним, 1 июня Райс заявила, что, исходя из «собственного опыта», подозревает Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. Кремль назвал эти утверждения неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.