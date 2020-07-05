Рассчитан оптимальный объем кислорода для эффективной работы головного мозга

05.07.2020, 22:45, Новости дня

Ученым удалось определить количество кислорода, которое необходимо клеткам головного мозга для обеспечения эффективного функционирования его многочисленных структур и клеток.

Специалистам удалось впервые напрямую замерить в неповрежденном головном мозге головастиков количество утилизируемого и поступающего кислорода. В желудочке головного мозга амфибий были установлены сверхточные электрохимические датчики, которые дали возможность исследователям регистрировать концентрацию кислорода. Кроме этого, специалистам удалось определить активность нервных структур с помощью фармакологических препаратов.

Обнаружилось, что в спокойном состоянии мозг нуждается в четверти объема кислорода, который поступает извне. Если орган пребывает в рабочем состоянии, ему необходима практически треть кислорода.