Прием антибиотиков в детстве связан с развитием метаболических заболеваний

05.07.2020, 22:45, Новости дня

Во время исследования на грызунах обнаружилось, что прием антибиотиков в детстве может оказывать длительное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.

Ученые выявили, что прием препаратов для лечения бактериальных инфекций в период становления организма оказывает влияние на нервную функцию пищеварительного тракта и изменяет популяции различных бактерий, которые обитают в кишечнике. Как утверждают специалисты, применение антибиотиков в раннем возрасте напрямую связано с повышенным риском развития метаболических заболеваний, ожирения и аллергии.

Свои выводы ученым удалось подтвердить экспериментальным путем. Исследователи разделили грызунов на две группы: в первой были новорожденные особи, а во второй были те, которых недавно отлучили от матери. Прием антибиотиков спровоцировал у животных изменения в клетках кишечной нервной системы и более медленные паттерны двигательного комплекса толстой кишки.