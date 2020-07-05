Прием антибиотиков в детстве связан с развитием метаболических заболеваний

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05.07.2020, 22:45, Новости дня

Во время исследования на грызунах обнаружилось, что прием антибиотиков в детстве может оказывать длительное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта.

Ученые выявили, что прием препаратов для лечения бактериальных инфекций в период становления организма оказывает влияние на нервную функцию пищеварительного тракта и изменяет популяции различных бактерий, которые обитают в кишечнике. Как утверждают специалисты, применение антибиотиков в раннем возрасте напрямую связано с повышенным риском развития метаболических заболеваний, ожирения и аллергии.

Свои выводы ученым удалось подтвердить экспериментальным путем. Исследователи разделили грызунов на две группы: в первой были новорожденные особи, а во второй были те, которых недавно отлучили от матери. Прием антибиотиков спровоцировал у животных изменения в клетках кишечной нервной системы и более медленные паттерны двигательного комплекса толстой кишки.



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