Убийство «Анзора из Вены» расследует отдел по борьбе с террором

05.07.2020, 22:40, Новости дня

Полиция Австрии подтвердила, что убитый накануне в пригороде Вены гражданин России был уроженцем Чечни, который обратился в Австрии за политическим убежищем. Дело об убийстве расследует государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Мотивы убийства следствию пока неясны, однако политический мотив не исключается.

В сообщении полиции сказано, что убитому было 43 года. Его имя обозначено как "Мартин Б.". По данным Кавказ.Реалии, убитый – блогер Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены". Он жил в Австрии по документам на имя Мартин Бек.

Умаров в соцсетях и различных интервью заявлял о себе как о бывшем наемнике. Он называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Также Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, подчас его обличения носили оскорбительный характер.

Знакомые Умарова в воскресенье подтвердили, что он был застрелен.

По сообщению австрийской полиции, убийство произошло в городе Герасдорф неподалёку от Вены вечером в субботу. Задержан подозреваемый в убийстве – также гражданин России. Ему 47 лет. Других подробностей не приводится. По данным Кавказ.Реалии австрийской телекомпании ORF, это тоже уроженец Чечни.

Посольство России в Вене заявило, что пока не располагает официальной информацией от австрийских властей, подтверждающей сообщения об убийстве россиянина в Австрии.

Известность "Анзор из Вены" приобрёл после интервью украинским СМИ, опубликовав аудио и переписку с неким человеком, чей голос похож на депутата Госдумы из Чечни Адама Делимханова. Последний, утверждал Умаров, предлагал ему "решить вопросы" с лидером чеченского проукраинского батальона Адамом Осмаевым, его женой Аминой Окуевой и на тот момент депутатом Верховной рады Игорем Мосийчуком. На аудио ведётся разговор о цене убийства троих вышеперечисленных.

Последнее обращение Анзор из Вены выложил в ютьюбе 2 июля. Всего на его канале опубликовано 29 записей.

Как утверждают источники Кавказ.Реалии, Умарова охраняли в последнее время полицейские: его квартира находилась под присмотром.

Это второе убийство в Вене чеченских политэмигрантов. 13 января 2009 года в центре австрийской столицы убили Умара Исраилова, бывшего охранника Рамзана Кадырова. В 2011 году австрийский суд вынес пожизненный срок уроженцу Чечни Отто Кальтенбруннеру (имя изменено после получения вида на жительства). Другие обвиняемые – Сулейман Дадаев и Турпал Али Ешеркаев – были приговорены к 19 и 16 годам заключения.

В июне нынешнего года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве в Берлине в августе прошлого года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Подозреваемый – гражданин России. Власти Германии уверены, что он действовал по заказу российских правительственных органов.

26 февраля нынешнего года в Швеции было совершено покушение на блогера Тумсо Абдурахманова. Он сумел обезвредить нападавшего, уроженца Чечни, и передать полиции. В марте прошлого года председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявлял Абдурахманову кровную месть.

Также в феврале во французском городе Лилль был найден мертвым чеченец Имран Алиев, известный в соцсетях под псевдонимом Мансур Старый. На его теле обнаружили 135 ножевых ранений. Местная прокуратура подозревает в убийстве неназванного гражданина России, проживающего в Чечне.