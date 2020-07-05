В Чикаго в результате стрельбы погибла семилетняя девочка

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05.07.2020, 21:15, Новости дня

Во второй половине дня 4 июля в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) в результате стрельбы погибла семилетняя девочка. Об этом со ссылкой на полицию сообщило чикагское подразделение телеканала NBC.

Девочка вместе с семьей присутствовала на праздновании Дня независимости США в городском районе Остин.

По данным полиции, девочка находилась на тротуаре, когда подъехавшие на автомобиле злоумышленники открыли огонь в ее сторону.

Пуля попала девочке в лоб, позже она скончалась в больнице.

Ранение также получил 32-летний мужчина, его состояние удовлетворительное.

В полиции пока затрудняются ответить, кто был целью стрелявших. Проводится расследование инцидента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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