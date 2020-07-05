В Ленобласти за убийство пенсионера задержали подростка

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05.07.2020, 20:48, Новости дня

В Выборге 17-летнего юношу задержали по подозрению в убийстве 88-летнего пенсионера, информирует следственное управление СК по Ленинградской области.

Тело пенсионера нашли в квартире по бульвару Кутузова, его нашли после пожара, сообщается на сайте ведомства. На теле мужчины обнаружены незначительные термические повреждения и множественные колото-резаные ранения.

Такж с заявлением о пропаже 17-летнего сына в правоохранительные органы обратилась его мать. В ходе поисков была найдена куртка юноши, в ней найдены паспорт и два телефона, один из которых принадлежал убитому пенсионеру.

«Отрабатывая информацию, следствием установлено, что 17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, уходил из дома не первый раз. Версия следователей подтвердились. После того, как юноша был найден, он дал признательные показания в убийстве и был задержан», – добавили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В июне в Волгограде за подготовку нападения на школу задержали подростка, у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.



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