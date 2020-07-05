Бренд Bentley обновил комплектации нового кабриолета Continental GT в России

05.07.2020, 20:30, Новости дня

Известный бренд Bentley объявил о существенной доработки кабриолета и купе Continental GT в новом исполнении.

В частности, теперь местные дилеры смогут предложить на российском рынке модификации с современными цветами кузова. Также существенное изменение коснулось рулевого колеса. Вместе с тем совсем недавно кроссовер Bentley Bentayga также получил улучшенные параметры, коснувшиеся стилистики автомобиля.

Однако говорить о радикальных отличиях по технических характеристикам не приходится, так как основные узлы остались прежними. Напомним, кабриолет и купе доступны в минимальной комплектации с 4-литровым двигателем, который выдает 550 л.с. мощности. Остальные данные пока не сообщаются о модели.