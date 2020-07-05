 

Стали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

05.07.2020, 20:30, Новости дня

Обвиняемый в убийстве 88-летнего соседа по палате ходунками в московской больнице пациент заявил, что не понимал, чем обернется конфликт, и сообщил, что не помнит, как происходило нападение.

Обвиняемому 84 года, он заявил, что помнит моменты до и после нападения, но не помнит, что происходило во время конфликта, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, в момент нападения поблизости не было ни одного свидетеля. Соседями по палате были двое других мужчин, один из которых перенес инсульт, второй – принял снотворное. Они не смогли точно описать произошедшее.

Правоохранители установили, что злоумышленник разбил ночью стакан пациента, перенесшего инсульт, затем подошел к кровати 88-летнего пенсионера и начал избивать. Уточняется, что потерпевшему сломали четыре ребра.

На шум прибежала медсестра, но мужчина погнался за ней. В коридоре медработник смогла прижать нападавшего каталкой к стене, а другие медики помогли его обезвредить.

В субботу сообщалось, что в Москве пациент больницы насмерть забил ходунками другого больного, возбуждено уголовное дело.



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