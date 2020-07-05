Всплеск заболеваемости COVID-19 омрачил празднование Дня независимости

05.07.2020, 20:25, Новости дня

Рост заболеваемости в 39 штатах США омрачил торжества по случаю Дня независимости, который отмечался 4 июля. Эксперты в области здравоохранения обеспокоены, что праздничные мероприятия могут привести к новому всплеску инфекции, который вызовет перегрузку больниц.

После того как города по всей стране отменили ежегодные фейерверки, чтобы избежать массовых скоплений людей, многие американцы запускали бутылочные ракеты и римские свечи на улицах и во дворах домов, чтобы отметить праздник.

Только за первые четыре дня июля 15 штатов сообщили о рекордном росте новых случаев COVID-19, который, по данным Reuters, заразил почти 3 миллиона американцев и стал причиной гибели около 130 тысяч человек.

Во Флориде в три из четырех дней июля регистрировано более 10 тысяч случаев. В воскресенье этот показатель составил 10059, что больше самого высокого суточного прироста любой европейской страны на пике эпидемии. Заболеваемость также стремительно растет в Аризоне, Калифорнии и Техасе и имеет тенденцию к повышению в таких штатах Среднего Запада, как Айова, Огайо и Мичиган, где раньше наблюдался спад.

Несмотря на большое число инфицированных в штате, любители солнца собрались на пляже Клируотер во Флориде, который оставался открытым в День независимости.

В Финиксе, штат Аризона, люди собрались без масок и соблюдения правил социального дистанцирования, чтобы послушать оратора на митинге против ограничений, направленных на предотвращение распространения вируса. На многих была одежда красного, белого и синего цветов. Некоторые держали в руках плакаты «Капитализм имеет смысл, а социализм нет. Даешь Трамп-2020».

«Мы в Аризоне открылись слишком рано», – заявила мэр Финикса Кейт Галлего телеканалу АВС.

По ее словам, город столкнулся с «кризисом, связанным с тестированием», когда люди ждут в восьмичасовых очередях в своих машинах, чтобы узнать, не заражены ли они.

В своем выступлении по случаю Дня независимости в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что 99 процентов случаев коронавируса в США «абсолютно безобидны».

Только в Техасе число пациентов с COVID-19, находящихся в больницах, в субботу достигло рекордного показателя 7890 по сравнению с 3247 всего две недели назад. Мэр Остина Стив Адлер, демократ, в интервью CNN предупредил, что городские больницы могут быть полностью заполнены через две недели, а койки в палатах интенсивной терапии закончатся через 10 дней.

Трамп отказывается носить маску на публике, заявляя, что речь идет о личном выборе. На мероприятии у горы Рашмор по случаю 4 июля, в котором он принял участие, ношение масок было необязательным, и участники не соблюдали требования социального дистанцирования.

Смешанные сигналы от властей стали главной причиной, по которой люди не следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией в Майами-Бич, заявил мэр города, демократ Дэн Гелбер.

Число госпитализированных с коронавирусом в Майами-Бич за последние 14 дней удвоилось. В настоящее время 158 человек находятся на аппаратах ИВЛ, в то время как две недели назад их было 64, заявил он CNN.

«Мы распространяем вирус из-за этой невероятной активности. Слишком многие, очевидно, не воспринимают всерьез все эти увещевания о соблюдении социального дистанцирования и ношении масок», – сказал он.