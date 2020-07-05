В Украине в тестовом режиме откроют детский лагерь – Минздрав

05.07.2020, 20:06, Новости дня

В Украине в условиях эпидемии коронавирусной инфекции детский лагерь попробуют открыть в виде пилотного проекта. Об этом 4 июля сообщил в эфире телеканала “Украина 24” главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

“Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля… Мы с осторожностью относимся к открытию. Сейчас прописали нормы, встретились с определенными ассоциациями… Думаю, в Херсонской области, одной из первых, сделаем пилот, попробуем открыть смену отдыха, не более 14 дней, для детей из области”, – сказал он.

Главный санврач страны отметил, что во время организованного отдыха детей “часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций”.

“На этой неделе в Кирилловке [Запорожской области] произошла вспышка кишечной инфекции среди детей возрастом до 12 лет на базе, которая не прислушалась к требованиям карантина, открылась без разрешительных документов”, – объяснил Ляшко.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в марте. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия критериям.

В Украине на утро 5 июля коронавирусную инфекцию подтвердили в 48,5 тыс. случаев. В Херсонской области – 196.