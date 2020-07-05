Умер знаменитый игрок “Динамо” (Киев) Трошкин

05.07.2020, 20:06, Новости дня

5 июля ушел из жизни выдающийся украинский футболист Владимир Трошкин. Об этом сообщила пресс-служба ФК “Динамо” (Киев).

В составе киевского клуба уроженец Енакиево Донецкой области играл с 1969-го по 1977 год на позиции защитника и полузащитника. Четырехкратный чемпион СССР.

В 1975-м “Динамо” с Трошкиным в составе выиграло Кубок кубков и Суперкубок Европы.

За сборную Советского Союза он провел 31 матч, забил один мяч.

Трошкину было 72 года.

“От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории “Динамо”. Владимир Трошкин – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался”, – приводит сайт “Динамо” слова президента клуба Игоря Суркиса.