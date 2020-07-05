 

Умер знаменитый игрок “Динамо” (Киев) Трошкин

05.07.2020, 20:06, Новости дня

5 июля ушел из жизни выдающийся украинский футболист Владимир Трошкин. Об этом сообщила пресс-служба ФК “Динамо” (Киев).

В составе киевского клуба уроженец Енакиево Донецкой области играл с 1969-го по 1977 год на позиции защитника и полузащитника. Четырехкратный чемпион СССР.

В 1975-м “Динамо” с Трошкиным в составе выиграло Кубок кубков и Суперкубок Европы.

За сборную Советского Союза он провел 31 матч, забил один мяч.

Трошкину было 72 года.

“От нас ушел неординарный человек, который оставил яркий след в истории “Динамо”. Владимир Трошкин – это пример настоящего динамовца, бойца на футбольном поле, игрока, который никогда не сдавался”, – приводит сайт “Динамо” слова президента клуба Игоря Суркиса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Собянин рассказал о выполнении москвичами требований самоизоляции

18.05 / В МИД прокомментировали обвинения в адрес Apple насчет сотрудничества с Россией

09.06 / В Иране заявили о шести задержанных по делу о катастрофе самолета МАУ

30.06 / Замглавы МИД Украины: Россия может активизировать военные действия против Украины в ближайшее время

30.04 / Назван самый полезный способ приготовления кофе

18.06 / Эксперты назвали главные уроки пандемии

21.06 / США подготовили к отправке на Украину ракеты «Джавелин»

04.06 / США готовят новые санкции в отношении “Северного потока – 2” – Bloomberg

18.04 / Определен характер отношений морских лилий и их симбионтов

20.04 / Рубль снизился к доллару и евро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска