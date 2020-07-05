 

Модель заявила об изнасиловании в Москве

05.07.2020, 19:48, Новости дня

Фотомодель Дарья Фисун сообщила в полицию Пресненского района Москвы об изнасиловании, сообщил источник в правоохранительных органах.

Девушка якобы сама пришла к мужчине домой, сообщил собеседник РИА «Новости».

«Модель Дарья Фисун сообщила в полицию о том, что ее изнасиловали», – сказал источник.

Правоохранители проверяют информацию и устанавливают личность мужчины. Официальных комментариев СК и МВД пока не поступало.

Ранее СМИ сообщали, что суд в Москве заключил под стражу модель Марину Рудницкую и ее подругу, подозреваемых в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Участники «Большой перемены» встретились с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым

21.05 / Нефьодов ответил на критику Зеленского

06.05 / Опубликовали фотографии интерьера нового кроссовера Haval H5

13.04 / У Кокорина собрались отобрать часть выданной авансом зарплаты

25.04 / SRF – коронавирус довёл миллионы американцев до голодного кризиса

22.06 / Музей современной истории открывает масштабную выставку о Нюрнбергском процессе

04.05 / В Раду сегодня прошли бы четыре партии, “Голос” остался бы за бортом – соцопрос

24.04 / Грузия – России: предпосылок для восстановления дипотношений нет

25.05 / Археологи рассказали, почему мозг человека, который умер в V веке до нашей эры, смог сохраниться

06.05 / Жителю Рязани добавили тюремный срок за мат в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска