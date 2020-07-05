МИД Украины об украинцах в аэропорту Афин: Наших граждан не задержали, их не пропустили в страну из-за действующих ограничений

05.07.2020, 17:55, Новости дня

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что занимаются делом 17 украинцев, которых не впустили в Грецию из-за карантинных ограничений. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, пишет ТСН.

“Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение”, – сообщил Погорельцев.

Он сказал, что посольство Украины в Греции занимается украинцами, развернутый комментарий относительно инцидента МИД предоставит завтра.

“Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемической ситуации период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или другую страну”, – добавил Погорельцев.

Украинцы прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах.

Посол Украины в Греции Сергей Шутенко заявил, что возвращение украинцев домой возможно первыми обратными рейсами 6-го и 7 июля.