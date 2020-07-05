 

МИД Украины об украинцах в аэропорту Афин: Наших граждан не задержали, их не пропустили в страну из-за действующих ограничений

05.07.2020, 17:55, Новости дня

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что занимаются делом 17 украинцев, которых не впустили в Грецию из-за карантинных ограничений. Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев, пишет ТСН.

“Наших граждан не задержали. Их не пропустили в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воду, средства гигиены и отвез гражданам. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение”, – сообщил Погорельцев.

Он сказал, что посольство Украины в Греции занимается украинцами, развернутый комментарий относительно инцидента МИД предоставит завтра.

“Сейчас могу посоветовать всем нашим гражданам, которые намерены путешествовать в этот непростой с точки зрения эпидемической ситуации период планировать свои поездки исключительно после получения из официальных источников актуальной информации о возможности/порядке въезда в ту или другую страну”, – добавил Погорельцев.

Украинцы прибыли в Афины двумя рейсами: авиакомпаний Ryanair и Wizz Air вечером 4 июля. Во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну. Среди задержанных 15 взрослых и двое детей восьми и девяти лет. Их отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта и разместили в камерах.

Посол Украины в Греции Сергей Шутенко заявил, что возвращение украинцев домой возможно первыми обратными рейсами 6-го и 7 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06 / На Верзилова составили протокол о мелком хулиганстве

13.04 / SRF – печальный антирекорд — в США за сутки от коронавируса умерло более 2000 человек

11.06 / Страны Восточной Европы обсудят восстановление после эпидемии COVID-19

29.05 / В РФ подтвердили 8,5 тыс. новых случаев коронавируса

15.06 / Европе нужна единая политика в отношении Китая

02.07 / ЕС и Британия прервали переговоры по Brexit

06.05 / Школа в маленьком городке в Монтане возобновит занятия в классах одной из первых

26.04 / Французский публицист – Запад способен справиться с Китаем, как справился с СССР

02.07 / Лукашенко пожаловался на «непосильную ношу»

29.06 / Стало известно, когда состоится Всероссийская перепись населения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска