 

Пушков назвал акцию на гонке F1 началом «экспансии псевдо-ценностей»

05.07.2020, 17:48, Новости дня

Акция по поддержке движения Black Lives Matter, в ходе которой пилоты F1 встали на колени, является началом экспансии новых псевдо-ценностей, уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Это – только начало экспансии новых псевдо-ценностей. Будут и карательные меры для тех, кто их не приемлет. Механизм – международные организации», – прокомментировал Пушков в своем телеграм-канале акцию на гонке «Формулы 1» Гран-при Австрии.

По его мнению, карательные меры обязательно будут введены, это «вопрос времени».

«Статья 79 Конституции была скорректирована как нельзя вовремя», – заключил сенатор.

Напомним, обновленная статья 79 Основного закона РФ гласит, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем российской Конституции, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Напомним, на гонке Гран-при Австрии шестеро пилотов «Формулы-1», включая россиянина Даниила Квята, отказались преклонять колено в знак протеста против расизма.

Пилоты объяснили, что поддерживают борьбу с расизмом, она должна проявляться в повседневной жизни, но не в формальных жестах.



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