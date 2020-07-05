Эксперты поделились методом диагностики серьезных болезней по языку

05.07.2020, 16:52, Новости дня

Язык человека может многое рассказать о его здоровье, утверждают австралийские стоматологи. Они указали на ряд тревожных признаков, на которые следует обратить внимание, пишет издание Daily Mail.

Так, специалисты из Центра неотложной стоматологической помощи Сиднея отметили, что белый налет на языке может свидетельствовать о плохой гигиене полости рта, но также может говорить о том, что человек курит или неумеренно употребляет горячительные напитки. Такой налет не опасен, и обычно от него можно избавиться самостоятельно.

Однако если налет не пропадает, а держится до двух недель, следует обратиться к врачу, поскольку, возможно, имеет место поражение грибком или лейкоплакия (заболевание, характеризующееся поражением слизистых оболочек). Но эти состояния излечимы, успокаивают сиднейские дантисты.

Стоматологи рекомендуют обязательно обратиться к специалисту, если язык припух или частично потерял чувствительность.

Когда язык человека краснеет, это может свидетельствовать о дефиците фолиевой кислоты в организме. Если же вдобавок заболело горло, возможно, это фарингит или скарлатина. Кроме того, "клубничный" внешний вид языка может являться результатом аллергии. Бугорки на языке могут возникнуть от острой пищи, а могут указывать на наличие герпеса.

Специалисты дали несколько простых советов, как избежать целого ряда проблем и поддерживать ротовую полость в порядке. Они напомнили о необходимости чистить зубы два раза в день, а также чистить язык обратной стороной зубной щетки, употреблять поменьше сахара, пить много воды, а также бросить курить.