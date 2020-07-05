 

“Реал” в гостях взял верх над “Атлетиком”

05.07.2020, 16:52, Новости дня

В Бильбао завершилась встреча 34-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетиком" и мадридским "Реалом". Гости добились непростой победы над соперником со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче был забит на 73-й минуте. Капитан "сливочных" Серхио Рамос реализовал пенальти. Отыграться хозяевам поля так и не удалось.

Команда Зинедина Зидана набрала 77 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал" оторвался от "Барселоны", идущей второй, уже на семь баллов. Правда, "сине-гранатовые" имеют игру в запасе. "Атлетик" с 48 очками остался восьмым.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Мурашко назвал показания к госпитализации пациента с легкой формой коронавируса

28.04 / У замглавы «Аэрофлота» выявили коронавирус

11.04 / “Арсенал” хочет 25 млн евро за Мхитаряна, “Рома” планирует продлить аренду

16.05 / Глава UFC сдал тест на коронавирус

11.06 / Песков оценил слова Кудрина о недостаточном финансировании здравоохранения

06.05 / Украинский медбрат: Когда я говорил, что врач в Украине получает €200−400, а медсестры – чуть больше €100, итальянцы переспрашивали: “За час?”

01.06 / Голосование по поправкам к Конституции России пройдет 1 июля

29.04 / Мизулина прокомментировала разбирательство СК по фейкам о ее двойном гражданстве

03.07 / В Европе разрешили лечить коронавирус сомнительным американским препаратом

23.05 / Business Insider – Европа отворачивается от Трампа и идёт на сближение с Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска