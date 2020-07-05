Яценюк отреагировал на информацию о своем назначении главой НБУ

05.07.2020, 16:50, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк не будет рассматривать возможность своего назначения на должность главы НБУ. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо на своей странице Facebook.

“Опять понеслись слухи и посыпались “заказухи” о назначении Яценюка на должность главы НБУ”, – заявила она.

Лаппо назвала информацию о его назначении спекуляцией.

“Мы уже неоднократно опровергали эти слухи – и в мае 2017 года, и в феврале 2018-го, и в феврале 2019-го, и в марте 2020-го. Яценюк не рассматривал, не рассматривает и точно не будет рассматривать такую возможность”, – добавила пресс-секретарь.

Знову понеслися чутки і посипалися «заказухи» про призначення Арсенія Яценюка на посаду голови НБУ. Як прессекретар… Posted by Ольга Лаппо on Pühapäev, 5. juuli 2020

Бывший внефракционный нардеп Борислав Береза в своем Telegram-канале 6 марта написал, что экс-премьер, лидер “Народного фронта” может стать председателем Национального банка Украины вместо Якова Смолия.

“[Представителей партии] “Слуга народа” уведомили, что Офис президента решил снимать Смолия. Но это может вызвать негативную реакцию на Западе. Поэтому хотят поменять на того, кто будет восприниматься Западом позитивно. Поэтому кандидатом номер один на сегодня является… (барабанная дробь) Арсений Петрович Яценюк. Вот такие новости”, – заявил экс-нардеп.

В 2003–2005 годах Яценюк уже работал в Нацбанке: был заместителем при Сергее Тигипко; во время Оранжевой революции некоторое время был и.о. главы НБУ, когда Тигипко возглавил штаб кандидата в президенты Виктора Януковича и ушел в отпуск.

Смолий, возглавлявший Нацбанк с 2018 года, был уволен с должности 3 июля. Сейчас пост и.о. главы Нацбанка занимает его первый заместитель Екатерина Рожкова.

Смолий подал в отставку из-за “систематического политического давления на НБУ” со стороны властей. Выступая в Раде перед увольнением, он заявил, что от него требовали принимать экономически необоснованные решения, которые могли нанести ущерб украинской экономике.