В Китае выявили пациента с подозрением на бубонную чуму

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05.07.2020, 16:48, Новости дня

На севере Китая выявили пациента с подозрением на бубонную чуму, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Пациент поступил в субботу в больницу города Баян-Нур, у него заподозрили бубонную чуму, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

В воскресенье местные власти объявили третий уровень предупреждения по профилактике, который будет действовать до конца года.

«В настоящее время существует угроза распространения среди населения чумы, просим население строго следовать требованиям по профилактике эпидемии», – говорится в постановлении властей.

Руководство региона рекомендует не проводить охоту на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрения на заболевание немедленно сообщать уполномоченным ведомствам.

Британское маркетинговое агентство Blueclaw в 2019 году, основываясь на статистике ООН, данных ВОЗ, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний и НАСА, отнесло бубонную чуму к одним из смертельных заболеваний, угрожающих человечеству.



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