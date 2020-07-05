 

Грузия пригласила российских экспертов убедиться в безопасности лаборатории Лугара

05.07.2020, 16:48, Новости дня

Грузия сообщила о готовности принять российских экспертов в лаборатории имени сенатора США Ричарда Лугара, но только в составе международных миссий. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

МИД Грузии в заявлении 5 июля назвал все претензии РФ на счет этой лаборатории «дезинформационными атаками».

Как отметили в Тбилиси, лаборатория является «примером стратегического сотрудничества Грузии и США», она помогла Грузии в борьбе с коронавирусом.

МИД заявил, что работа лаборатории является «транспарентной» и напомнил, что два года назад эксперты из России, несмотря на приглашение, не посетили ее в составе международной миссии в рамках конвенции по запрещению биологического оружия.

«Если РФ заинтересована увидеть реальную картину, то пусть примет участие в запланированных международных визитах в рамках данной конвенции», – отметили в грузинском внешнеполитическом ведомстве, информирует Общественное ТВ Грузии.

В Грузии 951 человек заболели коронавирусом, излечились 828, скончались 15.

Ранее сообщалось, что в грузинской лаборатории Лугара занялись изучением генома коронавируса.

В МИД РФ заявляли, что американские лаборатории, расположенные за пределами США, могут заниматься разработкой смертельных патогенов.



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