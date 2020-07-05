“Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”
05.07.2020, 15:45, Новости дня
Одиннадцать компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, занимались уходом от налогов, сообщили в программе "Наблюдатель" на "5 канале" (владелец экс-президент Петр Порошенко).
С 2014 года во всех компаниях перевели в тень штат работников (данные сервиса YouControl), две фирмы с 2009 года не работали, пять работали себе в убыток. Некоторые компании сменили собственника после инаугурации Зеленского.
Депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, ознакомившийся с данными, подытожил, что Зеленский вместе с родными занимался оптимизацией налогов, когда Украина воевала.
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