“Наблюдатель” сообщил, что компании Зеленских занимались “оптимизацией налогов”

05.07.2020, 15:45, Новости дня

Одиннадцать компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его супруге, занимались уходом от налогов, сообщили в программе "Наблюдатель" на "5 канале" (владелец экс-президент Петр Порошенко).

С 2014 года во всех компаниях перевели в тень штат работников (данные сервиса YouControl), две фирмы с 2009 года не работали, пять работали себе в убыток. Некоторые компании сменили собственника после инаугурации Зеленского.

Депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, ознакомившийся с данными, подытожил, что Зеленский вместе с родными занимался оптимизацией налогов, когда Украина воевала.