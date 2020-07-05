Ферстаппен и Леклер отказались вставать на колено перед гонкой Гран-при Австрии

05.07.2020, 15:45, Новости дня

Пилоты "Формулы-1" Макс Ферстаппен, представляющий Red Bull, и Шарль Леклер из Ferrari отказались встать на колено перед стартом первого этапа чемпионата – Гран-при Австрии. Эта акция должна была состояться в знак солидарности с борьбой против расизма.

Оба гонщика написали у себя в Twitter, что поддерживают борьбу с дискриминацией и расизмом. Тем не менее они считают, что каждый должен сам решать, как выражать протест против неравенства. И вставать на колено пилоты не собираются.

Напомним, что гонка Гран-при Австрии стартует 5 июля в 16:10 по московскому времени.