 

“Мина замедленного действия”. Путин заявил, что конституционное право выхода республик из СССР было ошибкой

05.07.2020, 15:42, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в конституции СССР была заложена “мина замедленного действия” – положение о праве союзных республик на выход из состава единого государства. Об этом он рассказал в интервью телеканалу “Россия 1”, фрагмент которого опубликовано на “Вести.ру”.

По словам Путина, при создании Советского Союза был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства. Сталин придерживался другой точки зрения, отметил президент.

В конечном итоге была реализована ленинская идея, но сама процедура выхода из состава СРСР не была прописана. Поэтому республика могла выйти из состава СССР, забрав с собой “подарки от русского народа”, считает глава РФ.

Путин заявил, чтобы избежать “подобных ошибок”, было необходимо внести поправки в действующую конституцию РФ.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступает в силу с 4 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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