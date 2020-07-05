 

В ДТП под Иркутском пострадали 10 человек, включая детей

05.07.2020, 14:48, Новости дня

В Иркутской области столкнулись две легковые автомашины, в аварии пострадали 10 человек, в том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«ДТП в Черемховском районе, 10 человек пострадали. В одной машине ехали шесть человек, в другой четыре», – сообщили ТАСС в ГИБДД.

Среди пострадавших оказался один ребенок, он получил тяжелые травмы.

В июне сообщалось, что пьяный водитель, лишенный прав, врезался на Porsche в две машины в Москве. Выяснилось, что за рулем был внук экс-губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев. Ему грозило до 15 суток ареста.



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