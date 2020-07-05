 

Профессор Эйдельман назвал сроки второй волны коронавируса и уточнил, к чему готовиться

05.07.2020, 14:40, Новости дня

Новую большую волну заражения коронавирусом COVID-19 стоит ожидать в ноябре-декабре нынешнего года, и к ней нужно серьезно готовиться. Об этом рассказал экс-президент Всемирной ассоциации врачей, профессор Леонид Эйдельман.

В ноябре-декабре, как и каждый год, будет рост респираторных заболеваний, так что будет трудно отличить больных, которые просто кашляют и чихают, от пациентов с COVID-19.

"В этом — большая проблема", — рассказал Эйдельман в интервью РИА Новости.

По данным расчетов, осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений после отмены карантинных ограничений, отмечает врач. По его мнению, система здравоохранения должна быть полностью мобилизована именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ.

Вторая волна распространения коронавирусной инфекции в мире, предсказанная весной, уже началась, говорит Эйдельман. Число зараженных в мире однозначно растет — где-то, как в Италии и Германии, рост маленький, а где-то, например, в Индии, очень значительный. Снова возникло несколько очагов заражения в Китае.

А в Израиле в начале июля число регистрируемых ежедневно новых случаев COVID-19 превысило показатели марта-апреля. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху 2 июля заявил: власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам.

При этом, по мнению профессора Эйдельмана, сейчас будет неправильно снова вводить ограничения по всей стране, рискуя усугубить экономический кризис. Правильная тактика — региональные карантины там, где появляется много случаев, а не по всей стране, отмечает врач.



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