 

Серьезная авария с грузовиком и легковушками в Свердловской области попала на видео

05.07.2020, 14:40, Новости дня

Регистратор очевидца, едва не присоединившегося к участникам ДТП, запечатлел момент серьезной аварии, произошедшей в субботу, 4 июля, на трассе Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области.

 

Водитель грузовика протаранил попутный автомобиль Opel, остановившийся в левом ряду, чтобы совершить поворот. После удара легковушка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Subaru.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента пострадали три человека, в том числе – беременная женщина.



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