Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана

05.07.2020, 14:30, Новости дня

США не смогли остановить экспорт нефти из Ирана, несмотря на планы довести его до нуля, сообщил первый вице-президент страны Эсхак Джахангири.

«Нефть, являясь основным источником дохода Ирана, оказалась под жесточайшими санкциями. При прежних санкциях потолок сбыта для Ирана был определен в 1 млн баррелей нефти, тогда мы продавали до 900 тыс. баррелей нефти. Сейчас же они (американцы) заявили, что продажи Ираном нефти должны быть нулевыми, что, к счастью, им не удалось сделать», – цитирует Джахангири РИА «Новости».

Напомним, Тегеран выступил с протестом в Международном суде ООН по вопросу воздействия санкций США на ситуацию с коронавирусом в Иране.

В начале июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Боливарианскую Республику.