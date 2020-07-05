 

Sky News – рэпер Канье Уэст заявил о президентских амбициях и заручился поддержкой Илона Маска

05.07.2020, 14:25, Новости дня

Канье Уэст написал в Twitter, что намерен поучаствовать в президентской гонке 2020 года, чтобы «реализовать надежды Америки». Его выдвижение, серьёзность которого всё ещё находится под вопросом, поддержала жена Ким Кардашьян и глава компании Tesla Илон Маск, пишет Sky News.


Reuters

Канье Уэст намекнул, что собирается вступить в президентскую гонку 2020 года. О своём решении американская звезда хип-хопа объявил в Twitter, где у него почти 30 млн. подписчиков, пишет Sky News.

«Сейчас мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь в президенты!» — написал музыкант, добавив хэштег «Видение 2020».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020

Глава компании Tesla Илон Маск ответил на твит Уэста: «Я полностью тебя поддерживаю!». Жена рэпера и звезда реалити телешоу Ким Кардашьян также отреагировала на сообщение мужа, скопировав его на свою страницу и снабдив смайликом в виде американского флага.

На момент публикации статьи было не совсем ясно, действительно ли Уэст намерен побороться за президентское кресло, и заполнил ли он необходимые для этого бумаги. Тем не менее, во многих штатах ещё не наступил крайний срок приёма кандидатов, отмечает телеканал.

Рэпер не скрывает, что является сторонником действующего президента. В октябре 2018 года Уэст навещал Трампа в Овальном кабинете, красуясь в красной кепке со слоганом «Вернём Америке былое величие».

43-летний Уэст, состояние которого оценивается в $1,3 млрд., уже не в первый раз заявляет о своих президентских амбициях. В прошлом году он сообщил участникам бизнес фестиваля в Нью-Йорке, что намерен выставить свою кандидатуру на выборах 2024-го, напоминает Sky News. 



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