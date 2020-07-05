 

В РФ не увидели катастрофы в создании в США аналога ракетных двигателей РД-180

05.07.2020, 14:16, Новости дня

Создание в США ракетных двигателей, аналогичных российским РД-180, не приведет к существенным потерям бюджета РФ и вряд ли откроет путь для новых американских санкций, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Катастрофически на нашей промышленности это не скажется. Мы же не могли рассчитывать только на эту статью доходов. Это всего лишь мизерная часть. Для нашего бюджета ничего страшного не будет», – передает «Интерфакс» его слова.

По его словам, если американцы создали такие двигатели, то «это нормально, они к этому шли». Также политик сомневается, что это откроет Соединенным Штатам путь для введения новых санкций против Москвы. 



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