 

Британия отказалась от участия Huawei в сетях 5G

05.07.2020, 14:08, Новости дня

Официальные лица Британии готовят предложения по прекращению установления оборудования Huawei для сетей 5G через шесть месяцев, сообщила газета Telegraph.

По данным издания, Джонсону будет представлен доклад, в котором говорится, что новые санкции США против Huawei вынудят компанию «использовать не заслуживающие доверия технологии», в связи с чем контролировать риск их использования может стать невозможно, передает РИА «Новости».

Власти Британии в конце января разрешили допуск Huawei к развитию сети 5G в стране в ограниченном режиме, технологии китайской компании не будут допущены к «чувствительным» частям сети, связанным с национальной безопасностью.

США внесли Huawei в черный список в 2019 году и до сих пор продолжают ограничивать экспорт американских технологий для китайской компании. Также Госдепартамент США начал кампанию с целью убедить остальные страны в рисках, связанных с использованием телекоммуникационного оборудования Huawei. 

Кроме того, совет национальной безопасности США убеждает европейские страны прекратить сотрудничество с крупнейшим в Китае производителем оборудования для досмотра Nuctech Co.



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