Порошенко назвал причину, по которой его обвинили в госизмене

05.07.2020, 14:08, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что дело о государственной измене в отношении него завели из-за того, что он отдал приказ о «контраступлении» под Краматорском и Славянском шесть лет назад.

«Сейчас мы видим мощное наступление врага не только на фронте, но и внутри нашего государства. Наступление на армию – они собираются ее сокращать, обрезать финансирование. А мне «шьют» государственную измену за приказ о контрнаступлении, в результате которого было освобождено две трети оккупированного Донбасса», – написал политик в своем Facebook.

Он также напомнил, что шесть лет назад «украинские воины» выбили «русских боевиков» из Славянска и Краматорска. «5 июля 2014 над этими городами был поднят сине-желтый флаг. Мы все хорошо помним исторические кадры военной хроники, на которых жители украинского Донбасса с благодарностью и уважением встречали наших воинов-освободителей», – добавил Порошенко.

По его мнению, РФ «не отреклась от своих агрессивных планов», потому «борьба за свободный Донбасс продолжается».

«Мы не сдадимся, мы победим, потому что с нами правда, с нами Бог и с нами Украина. Слава нашим героям-защитникам! Слава Украине», – заключил экс-президент свою речь.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что Порошенко совместно с националистами готовит «кровавый» госпереворот в стране, который повлияет на президентство Владимира Зеленского.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим замом Сергея Семочко – на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.