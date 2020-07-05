Полуторагодовалый ребенок выжил при падении с пятого этажа

05.07.2020, 13:48, Новости дня

В Кирове из окна пятого этажа жилого дома выпал полуторагодовалый мальчик, ребенку удалось выжить, его госпитализировали, информирует региональное следственное управление СК.

Ребенок выпал из окна дома по улице Коммунистическая в микрорайоне Нововятск, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что в момент происшествия дома находились взрослые. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник, навалился на москитную сетку открытого окна, в результате чего произошел несчастный случай», – пояснили в СК.

Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой примут процессуальное решение.

В 2017 году в жилом доме в Москве двухлетний мальчик, облокотившийся на москитную сетку, выпал из окна на втором этаже. Ребенку удалось выжить.