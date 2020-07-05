Россиян предупредили о сорокаградусной жаре

05.07.2020, 13:35, Новости дня

В ряде российских регионов в ближайшие дни установится жаркая погода, сообщает Гидрометцентр. Так, в Белгородской области уже сегодня столбик термометра достигнет +35—37 градусов, в Тамбовской области — до +36 градусов, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях — +до 39—40, а в Волгоградской области температура может достигать +42 градусов!

А начале следующей недели аномальная жара и температура до +40 градусов придет в Саратовскую область. Сильная жара ждет жителей Ростовской (+40­—41), Астраханской (+40­—42) областей, Калмыкии (+42—43 градуса).

В Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, воздух станет суше из-за переноса воздушных масс со стороны Казахстана.

Высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе. Жителей просят не разводить костры и не бросать непотушенные окурки.