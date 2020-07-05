 

Россиян предупредили о сорокаградусной жаре

05.07.2020, 13:35, Новости дня

В ряде российских регионов в ближайшие дни установится жаркая погода, сообщает Гидрометцентр. Так, в Белгородской области уже сегодня столбик термометра достигнет +35—37 градусов, в Тамбовской области — до +36 градусов, в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях — +до 39—40, а в Волгоградской области температура может достигать +42 градусов!

А начале следующей недели аномальная жара и температура до +40 градусов придет в Саратовскую область. Сильная жара ждет жителей Ростовской (+40­—41), Астраханской (+40­—42) областей, Калмыкии (+42—43 градуса).

В Москве и Подмосковье ожидаются облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам синоптика, воздух станет суше из-за переноса воздушных масс со стороны Казахстана.

Высокая, а местами и чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе. Жителей просят не разводить костры и не бросать непотушенные окурки.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / “Вирус абсолютно кровожадный”. Песков рассказал, что у него двусторонняя пневмония

24.04 / Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Подмосковье

28.04 / Трамп отверг обвинения в намерении перенести выборы

27.06 / ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

16.04 / Euronews – из-за коронавируса сохранность Нотр-Дама снова под угрозой

21.06 / Опубликовано видео с места нападения в британском Рединге

11.04 / Трамп озвучил новый прогноз по числу жертв COVID-19 в США

22.05 / Израильский инфекционист Кацман: Количество случаев заражения от каждого больного коронавирусом зимой в два раза больше, чем летом

10.06 / ЕК заявила о «дезинформационных кампаниях» РФ и Китая во время пандемии

20.05 / США выделили Украине $15,5 млн в виде гуманитарной помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска