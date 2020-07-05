 

Венгрия разрешила транзитный проезд только через два пункта пропуска с Украиной – Госпогранслужба

05.07.2020, 13:34, Новости дня

Венгерские пограничники проинформировали Госпогранслужбу Украины о том, что пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только через два пункта пропуска. Об этом 5 июля сообщается на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.

“В частности, с 14.00 4 июля пропуск лиц и транспортных средств, которые едут транзитом через Венгрию, осуществляется только по гуманитарным коридорам в пунктах пропуска “Берегшурань” – “Лужанка” и “Захонь” – “Чоп (Тиса)”, – говорится в сообщении.

‼До уваги подорожуючих Транзит Угорщиною дозволено лише через два пункти пропуску на кордоні з УкраїноюПро це…

Posted by Державна прикордонна служба України on Pühapäev, 5. juuli 2020

Госпогранслужба сообщала, что с 29 июня восстановлена работа всех автомобильных пунктов пропуска с Венгрией.

19 июня в Госпогранслужбе сообщали, что  въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда осуществляется круглосуточно при наличии у гражданина документа о постоянном месте жительства, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. Кроме того, въезжающие должны предоставить согласие на проверку на COVID-19 и не иметь признаков острого респираторного заболевания.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля.

С 1 июня в Украине возобновились железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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