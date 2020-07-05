Застреленному в Австрии чеченцу Умарову пытались заказать убийства Окуевой, Осмаева и Мосийчука – журналист

05.07.2020, 13:34, Новости дня

Застреленному в Австрии 4 июля Мамихану Умарову в Чечне пытались заказать убийства добровольцев Амины Окуевой, Адама Осмаева и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом в своем Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он обнародовал фото документов Умарова, на которых видно, что в Австрии он жил под именем Мартин Бек.

“Мартин Бек, также известный, как Анзор. Родился в Чечне, жил в Австрии. По собственному утверждению, более 10 лет принимал заказы на теракты и ликвидацию граждан разных стран. Говорил, что по Украине с ним обсуждали два кровавых “заказа” – на Амину Окуеву с Адамом Осмаевым и на Игоря Мосийчука. “Это было в 2014–2015 годах, когда нардеп расстрелял портрет Рамзана Кадырова”, – утверждал Анзор”, – написал Цаплиенко.

Он напомнил, что предполагаемого убийцу Умарова задержали.

“Интересно: что ждет хозяев Кремля, если он пойдет на сделку со следствием и сдаст своих работодателей?” – добавил журналист.

Умарова убили вечером 4 июля в пригороде Вены Герасдорфе выстрелом в голову. Вскоре правоохранители задержали водителя авто предполагаемого убийцы. Умаров подавал заявление на политическое убежище в Австрии.

В соцсетях и интервью он говорил о себе как о бывшем наемнике, называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности Республики Ичкерия, рассказывал о связях российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Умаров являлся последовательным критиком главы Чечни Рамзана Кадырова, нередко его высказывания носили оскорбительный характер.

Мосийчук заявил, что Умаров искал выход на американских политиков, чтобы рассказать об убийствах по заказу чеченских властей по всему миру.