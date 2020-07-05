В РФ и зарубежом проходит акция #ПодОхранойКонституции

05.07.2020, 13:16, Новости дня

В городах у памятников появились таблички «Этот памятник охраняется Конституцией!». Так активисты решили привлечь внимание к важности вступающих сегодня в силу изменений основного закона страны.

Так, в Конституцию были внесены поправки о защите исторической памяти, в частности, в силу ч. 3 статьи 67.1. обеспечивается защита исторической правды, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Таблички выставили у памятников защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям в Хабаровске, Вологде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах. Флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии, странах СНГ.

Напомним, что Владимир Путин вчера подписал поддержанные на общероссийском голосовании поправки в Конституцию, а сегодня они вступили в законную силу. Так, согласно новой редакции в РФ установлены ряд новых социальных гарантий, защита традиционных семейных ценностей, изменена система государственного управления и другое.

В ходе общероссийского голосования за внесение поправок проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%.